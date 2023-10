Messe „Hotel 2023“: Am Montag geht es los

Sustainable Intelligence, Food, Architektur und Human Resources

Am Mittwoch präsentieren sich die Freien Weinbauern auf der „Vinea Tirolensis“, ihrer jährlichen Hauptverkostung. - Foto: © Marco Parsi

400 Aussteller, rund 20.000 Fachbesucher: Die „Hotel 2023“, Südtirols größte Fachmesse für die Hotel- und Gastronomiebranche, öffnet am Montag in Bozen ihre Tore.Vertreten sind wieder zahlreiche Unternehmen aus dem In- und Ausland. Aber auch einige Verbände sind auf der „Hotel 2023“ traditionell vertreten. Unter anderem der Hoteliers- und Gastwirteverband (hgv), der Handels- und Dienstleistungsverband (hds), der Südtiroler Köcheverband oder die Freien Weinbauern.4 Tage lang dauert die Messe. „Jeden Tag gibt es einen anderen Themenschwerpunkt“, sagt Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen.Amdreht sich auf der „Hotel 2023“ alles um digitale Innovationen, Künstliche Intelligenz und Co. und wie diese den Berufsalltag im Hotel- und Gastgewerbe beeinflussen. Passend dazu wird in einer Expertenrunde über die Zukunft dieser Technologien im Tourismus diskutiert.Ebenfalls am Montag werden die 5. Hotel Sustainability Awards in 4 Kategorien verliehen.Amsteht das Thema Food (Lebensmittel, Essen, Ernährung) im Fokus. Nach der Präsentation des Falstaff Wein – und Restaurant Guide Südtirol 2024 geht es bei einem Runden Tisch um das Thema Fleisch und Fleischalternativen.Das Thema Fleisch greift auch der Südtiroler Köcheverband auf ihrem Stand heuer auf. Unter dem Motto „Zero waste – verwenden statt verschwenden“ geht es darum, Fleischteilen, welche bisher als minderwertig angesehen wurden, einen neuen und besseren Stellenwert zu geben.Dersteht ganz im Zeichen der Hotelarchitektur. Wie auch in den Jahren zuvor besteht wieder die Möglichkeit Newcomer in der nachhaltigen Hotelarchitektur kennenzulernen. Unter anderem werden 3 Hotels vorgestellt: das „La Briosa“ in Bozen, das „fink Restaurant & Suites“ in Brixen und das „Almhotel Oberhauser“ in Lüsen.Zugleich findet am Mittwoch die „Vinea Tirolensis“ statt, bei welcher die Freien Weinbauern Südtirols ihre edelsten Tropfen verkosten lassen., am letzten Messetag, liegt der Themenschwerpunkt auf dem Fachkräftemangel im Tourismus. Dazu findet ein Runder Tisch mit verschiedenen Anbietern statt, welche ihre Lösungen bei der Mitarbeitersuche- und Personalführung vorstellen.Daneben gibt es an allen 4 Messetagen einen eigener Ausstellungsbereich zum Thema „Human Resources in Gastronomie und Hotellerie“.