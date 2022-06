Mit 64 Jahren in Rente? Für eine Gruppe wird das besonders teuer Mit 64 Jahren in Rente? Für eine Gruppe wird das besonders teuer

Die Zeit für eine Rentenreform drängt. In weniger als 7 Monaten endet die Laufzeit der Quote 102: Mit dieser Regelung können Arbeitnehmer und Selbstständige derzeit 3 Jahre vor dem normalen Renteneintrittsalter in den Ruhestand treten.