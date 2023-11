Mit dem Chef auf Augenhöhe

„ Wir legen Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance, ein gutes Betriebsklima, transparente Kommunikation und Mitspracherecht am Arbeitsplatz. ” — Teresa Klotzner

Über 40.000 Menschen werden in den nächsten Jahren in Südtirol in den Ruhestand gehen. Wenn die Babyboomer den Arbeitsmarkt verlassen, wer kommt dann nach? Hierzulande werden Tausende Arbeitnehmer fehlen. Unternehmen buhlen ja heute schon um Mitarbeiter.Vorbei sind die Zeiten, in denen Bewerber um einen Posten Schlange gestanden sind. Trotz Vollbeschäftigung können sich schon jetzt viele im Land ihre Stellen aussuchen. Der demografische Wandel ist längst auch in Südtirol angekommen.Ebenso wie die neuen Generationen, die ganz anders ticken als die bisherigen: Wir legen Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance, ein gutes Betriebsklima, transparente Kommunikation und Mitspracherecht am Arbeitsplatz.Die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verschieben sich: Unternehmen werden sich um gut ausgebildete Mitarbeiter bemühen müssen. Ihnen auf Augenhöhe begegnen. Gelingt ihnen das, brauchen sie die Zukunft und die Arbeitsmarktlage nicht zu fürchten.