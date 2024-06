Mit der Seilbahnkabine auf der Straße fahren

Halb Seilbahn – halb E-Auto

An der Talstation der Seilbahn mit der Kabine einfach bis zum nächsten Bahnhof fahren – das soll dank der neuesten Idee der Firma Leitner möglich werden.

„Vorteilhaft für Städte“

Bereits im kommenden Jahr will Leitner ihr neustes Produkt auf den Markt bringen und damit besonders die städtische Mobilität revolutionieren, wie das Unternehmen mitteilt.„ConnX konnte in den vergangenen Monaten alle eingehenden Tests, die wir im Automotive-Testing-Center ZalaZone in Ungarn durchgeführt haben, erfolgreich bestehen“, sagt Klaus Erharter, technischer Direktor von Leitner Das neue Fortbewegungsmittel ist Seilbahn und E-Auto in einem. Will heißen: Die Kabine der Seilbahn verwandelt sich bei der Einfahrt in eine Station in ein autonom fahrendes Elektrofahrzeug, das dann dank seiner Räder auf Straßen weiterfahren kann.Auf diese Weise soll es möglich werden, verschiedene Seilbahnen oder gar verschiedene Verkehrssysteme miteinander besser zu verbinden. So könnte beispielsweise die Kabine an der Talstation direkt bis zum nächsten Bus- oder Zugbahnhof weiterfahren.Der erste Prototyp ist 2021 in Sterzing entworfen worden. Laut Leitner schafft die fahrende Seilbahnkabine eine Geschwindigkeit von bis zu 43 Kilometern pro Stunde und Steigungen von bis zu 10 Prozent.Das System bringe besonders im städtischen Kontext 2 Vorteile mit sich: Zum einen lassen sich damit topografische oder bauliche Hindernisse einfacher überwinden und zum anderen ist dank des hybriden Systems die Seilbahn auch für jene Gebiete eine Lösung, wo eine durchgehende Seilbahn nicht realisierbar ist, erklärt der Sterzinger Seilbahnbauer.