Mit Sterzinger Leitner-Bahn durch Riads Vergnügungspark

„Riyadh Season“ als touristischer Anziehungspunkt

Ganz nach dem Vorbild von Las Vegas soll die Boulevard World zum neuen Unterhaltungs-Hotspot der Wüstenstadt werden.Neben dem Nachbau weltbekannter Bauwerke wie dem Times Square, den Kanälen Venedigs, der marokkanischen Medina bis zur Londoner Coventry Street, locken unzählige weitere Unterhaltungsmöglichkeiten von Achterbahnen über Licht- und Wasserspiele, Feuerwerkshows bis hin zu Einkaufszentren, Kinos, Hotels und Restaurants. Einer der Höhepunkte ist der größte künstlich angelegte See der Welt, indem Besucherinnen und Besucher sogar zu U-Boot-Fahrten abtauchen können.Um den bestmöglichen Transport durch das nunmehr 900.000 Quadratmeter große Boulevard-Areal zu garantierten, entschied sich das Betreiberunternehmen Sela für den Bau einer Seilbahn.Die Anlage startet beim Parkplatz nördlich von Boulevard Riad City, überfliegt eine breite Straße und führt anschließend in die Boulevard World, wo die Seilbahnstation in die eindrucksvolle griechische Landschaft von Santorini eingebettet wurde.Die 10er-Kabinenbahn führt über eine Strecke von 1,2 Kilometern und erreicht eine Beförderungskapazität von maximal 3000 Personen pro Stunde. Die Seilbahn ist während des Festivals „Riyadh Season“, das Ende Oktober eröffnet wurde, bis zum Frühling 2023 täglich vom späten Nachmittag bis Mitternacht in Betrieb.Die Riyadh Season 2022/23 zählte bisher 15 Millionen Besucher. Das Festival steht diesmal unter dem Motto „Beyond Imagination“ und bietet seinen Besuchern unzählige Konzerte, Ausstellungen und andere Aufführungen - insgesamt umfasst diese Ausgabe der „Riyadh Season“ mehr als 8500 Events in 15 unterschiedlichen Themenzonen.