„Nicht nur über Lockerungen nachdenken, sondern einführen“

So könnten in der Gastronomie die Kontrollmechanismen gelockert werden, betont Moser. „Die Kontrolle des Grünen Passes könnte nicht mehr zwangsweise bei jedem Kunden erfolgen, sondern nur mehr stichprobenartig so wie es derzeit in einigen Bereichen des Einzelhandels der Fall ist.“Diese Vereinfachung wäre eine erste Erleichterung für die zahlreichen Bars, Restaurants und Gastbetrieben - besonders für die vielen Klein- und Familienbetriebe in der Gastronomie, sagt der hds-Präsident.„Die Betriebe standen und stehen derzeit immer noch an vielen Fronten unter Druck steht. Hinzu kommen jetzt auch noch die steigenden Energiepreise, die den Betrieben zu schaffen machen.“ Dort, wo man also diesen auch mit kleinen Eingriffen entgegenkommen könnten, sollte man das auch tun“, so Moser.

stol