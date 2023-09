Nachhaltiges Bauen: Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus

„Potential der Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus nutzen“

Die Frauen aus Österreich, Deutschland der Schweiz und Südtirol trafen sich in der Firma Schönthaler in Eyrs im Vinschgau. Dort erwarteten sie die 3 Geschwister Brigitte, Martin und Werner, welche gemeinsam den Familienbetrieb leiten.Die Firma Schönthaler hat sich auf einen neuen und unkonventionellen Baustoff spezialisiert - biologischen Hanfstein. Damit sich Bauleute, Architektinnen und Architekten selbst ein Bild der Hanfziegel machen können, wurde das gesamte Firmengelände damit konstruiert.Zunächst erklärte Hanfspezialist Werner Schönthaler den Frauen bei der Führung durch die Räumlichkeiten die Besonderheiten des Materials. Der Rohstoff ist nicht nur nachwachsend und umweltfreundlich, sondern verfügt auch über hervorragende thermische, akustische und bioklimatische Eigenschaften.Hanf ist nicht brennbar, resistent gegen Schimmel und Ungeziefer, feuchtigkeitsundurchlässig und atmungsaktiv. Außerdem hat Hanf die einzigartige Eigenschaft, CO² aus der Atmosphäre zu binden und einzuschließen. Zudem ist dieser natürliche Rohstoff zu 100 Prozent abbau- und kompostierbar, sowie wiederverwertbar. Beim Bauen mit Hanf braucht es zudem keine zusätzliche Wärmedämmung - ein Grund, warum dieser Rohstoff nicht nur in Südtirol immer beliebter wird.Nach der Betriebsbesichtigung ging es weiter zum Hof „Castelatsch“ von Werner Schönthaler, dort erfuhren die Frauen mehr über die Hanfpflanze und wie Hanfziegel, Hanfhemden und Hanfspagat produziert wird.Der Abend endete mit einem gemeinsamen Abendessen in der Tschenglsburg. Dabei wurden bereits zwischen den Firmen aus den Nachbarländern die ersten Gespräche zur Ausweitung möglicher Geschäftsbeziehungen besprochen.„Strategische Partnerschaften sind gerade für Unternehmen in den Grenz-Bezirken von großer Bedeutung. Wir müssen das Potential der Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus nutzen und voneinander lernen“, sagte Rita Egger, die Bezirksobfrau vom Bezirk Untervinschgau der Frauen im Handwerk.