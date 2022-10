Neue „Radius“-Ausgabe: Südtirols Top-100-Unternehmen

Knapp 40 Tabellen und Rankings geben einen interessanten Einblick

Es gibt auch derzeit so gut wie keine freien Hotelzimmer, die Wein- und Obsternte lässt ebenso auf gutes Geschäft hoffen, diverse Gewerbesparten suchen verzweifelt nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die Aufträge bedienen zu können.Nicht nur die Top 100 aus Südtirol, Nordtirol und aus dem Trentino sind dabei interessant, sondern auch die Wertung nach 25 verschiedenen Branchen des erfolgreichen Südtiroler Mittelstandes.Ebenfalls ein starker Wirtschaftsfaktor sind die Sennerei-, Obst-, Wein- und alle anderen Genossenschaften. Doch auch Südtirol ist keine Insel der Seligen und so mancher fragt sich, wie lange es in dieser international angespannten Situation, vor allem bei den horrenden Energiepreisen, noch so weiter gehen kann.Das und viele andere Themen finden Sie ab Donnerstag, 6. Oktober, in der aktuellen „Radius“-Ausgabe „Südtirols Top 100“ – als „Dolomiten“-Beilage am Kiosk und verschickt an ausgewählte Adressen im Postversand.