Neues Onlineportal erleichtert Zugang zu Fördergeldern

Unternehmen bei Zugang zu Finanzierungen unterstützen

Seit dem 1. Juli haben Südtiroler Unternehmen die Möglichkeit, Informationen über Beiträge und zinsgünstige Darlehen über das Portal anzufordern.Interessierte Unternehmen müssen dazu auf dem Portal ein Onlineformular ausfüllen. Die Anfrage kann personalisiert werden, durch Angabe der Bereiche und spezifischen Ziele der Investition, der Größe des Unternehmens und des Wirtschaftssektors.Sobald die Anfrage eingereicht wurde, sucht die Handelskammer alle Förderausschreibungen heraus, die für das Unternehmen aufgrund der bereitgestellten Angaben von Interesse sein könnten, und übermittelt diese per E-Mail an den Betrieb.Dank des neuen Portals sieht die Handelskammer nicht nur in die vom Land Südtirol veröffentlichten Förderungsausschreibungen ein, sondern hat auch die nationalen und europäischen Fördermaßnahmen im Blick.„Wir laden alle interessierten Unternehmen sowie Gründer ein, diesen neuen Service zu nutzen“, sagte Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen . Ziel des Projekts sei es, die Südtiroler Unternehmen beim Zugang zu Finanzierungen zu unterstützen. Dies sei besonders bei der Gründung von Unternehmen wichtig, die auf der Suche nach Kapital sind, so die Handelskammer.Das Portal für Wirtschaftsförderungen entstand auf Initiative des Verbandes der italienischen Handelskammern Unioncamere in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Innexta und Partnern des italienischen Kammersystems.