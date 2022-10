NOI Techpark und seine Labore auf Tour durch Südtirol – Abschlussevent am 20. Oktober in Bozen

Zahlreiche Interessierte nahmen am Event bei Intercable in Bruneck teil. - Foto: © NOI Techpark

Abschlussevent steht vor der Tür

Die Fraunhofer Italia ARENA im NOI Techpark. - Foto: © ivo corra` fotografo

In den Laboren können Unternehmen ihre Produkte testen oder neue entwickeln, F&E-Projekte voranbringen und vom Know-how der Forschungsteams profitieren.Am 21. September war NOI mit dieser Eventreihe im Pustertal bei der Firma Intercable zu Gast und präsentierte den interessierten Teilnehmenden die Labore im Bereich Automotive, Automation und Digitalisierung.Am 29. September machte die Tour in Lana bei der Firma Doppelmayr Italia Halt. Und am 3. Oktober schließlich gab es einen Termin bei der Firma Durst in Brixen, wo die Teilnehmenden auch das Covision Lab besichtigen konnten.Unternehmen, Start-ups und F&E-Mitarbeiter hatten an allen 3 Abenden die Möglichkeit, die Forschungsteams kennenzulernen, zu sehen, wie andere Unternehmen bereits fruchtbringend mit NOI zusammengearbeitet haben, und zu erfahren, welche Labore für die eigenen Innovationsvorhaben in Frage kommen.Am kommenden Donnerstag, 20. Oktober findet das Abschlussevent im NOI Techpark in Bozen statt, bei welchem alle vorgestellten Labore live besichtigt und konkrete Gespräche mit den Laborverantwortlichen geführt werden können.Am Vormittag gibt es diverse Vorträge der Forschungseinrichtungen im NOI Techpark zu Themen wie Digitalisierung in der Landwirtschaft und im nachhaltigen Bauen, automatisierte industrielle Qualitätsprüfung, Virtual Reality zur Unterstützung im Infrastrukturbau und viele mehr.Auch diverse Fördermöglichkeiten werden vorgestellt. Anschließend wird zum Rundgang durch die Forschungsinfrastruktur geladen: vom Labor für die Entwicklung von Agrar-Umwelttechnologien über die Plattform für die Entwicklung von Robotik und künstlicher Intelligenz bis hin zur Klimakammer terraXcube.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Interessierte können sich auf der folgenden Webseite anmelden.