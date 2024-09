Ortstaxe: Tourismusministerin warnt vor „Panikmache“

Beträge sollen neu gestaffelt werden

„Die internationale Presse verbreitet unbegründete Panikmache die Erhöhung der Touristensteuer betreffend. Vielleicht macht man sich im Ausland Sorgen wegen des Erfolgs des italienischen Tourismus und versucht, uns auf jede erdenkliche Weise zu schaden“, so Santanchè in einer Mitteilung.„Wir haben immer betont, wie wichtig es ist, den Dialog mit den Branchenverbänden und den Gemeinden fortzusetzen, um gemeinsam an einer Revision des Systems Kurtaxe zu arbeiten – auch zur Unterstützung von Investitionen und der Tourismuspolitik. In den kommenden Wochen werden wir Gemeinden und Touristikerverbände zu einem Arbeitstisch einberufen und die Ergebnisse unserer Gespräche bekannt geben“, so Santanchè. Der Boom des Fremdenverkehrs beflügelt die italienische Wirtschaft. Um die Tourismuswelle optimal zu nutzen, überlegt die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni, den Gemeinden die Erlaubnis zu einer Erhöhung der Kurtaxe zu erteilen.Laut Erwägungen der Regierung sollen auch die Beträge neu gestaffelt werden. 5 Euro pro Nacht an Ortstaxe soll ein Tourist für eine Übernachtung in einem Hotel unter 100 Euro zahlen. Die Kurtaxe soll auf bis zu 10 Euro für ein Zimmer zwischen 100 und 400 Euro steigen. Für eine Nacht in einem Luxushotel soll die Touristensteuer bis zu 25 Euro pro Nacht betragen.Bei den Tourismusverbänden lösten die Pläne der Regierung Protest aus. Sie befürchten einen Rückgang bei der Touristenzahl und fordern die Regierung auf, auf ihr Vorhaben zu verzichten.