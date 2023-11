Outlet Center Brenner wird neu gestaltet

Food-Court, neuer Außenbereich, Premium-Plaza

Der Umbau des Outlet Center Brenner sieht auch einen neuen Außenbereich vor. - Foto: © promos

Die High-Fashion-Mode soll künftig in der Premium-Plaza unterkommen.

150 neue Arbeitsplätze

Seit 2007 ist das Outlet Center Brenner für viele Südtiroler und Auswärtige ein fixer Anlaufpunkt zum Shoppen. Nun soll das Outlet für 25 Millionen Euro rundum erneuert werden, teilten Eigentümer und Betreiber des Einkaufszentrums am Montag auf einer Pressekonferenz mit.Seit 2018 ist die amerikanische Invesco Real Estate Eigentümer des Outlet Center Brenner. Betrieben wird es seit 2022 vom Unternehmen Promos mit Sitz in Brescia. „Damit das Outlet auch in Zukunft nicht an Attraktivität verliert, möchten wir mit einer Neugestaltung das Angebot erweitern und auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen“, sagte Filippo Maffioli, Geschäftsführer von Promos.Die Umbauarbeiten dauern rund 3 Jahre und sind in 2 Phasen aufgeteilt. Für die Arbeiten wird die Kubatur nicht erweitert.Die erste Phase beginnt bereits in wenigen Wochen und umfasst den Bau eines neuen 1400 Quadratmeter großen Gastronomie-Bereichs, in welchem künftig 6 Bars und Restaurants unterkommen werden. Auch ein 300 Quadratmeter großes Amphitheater im Freien wird Teil des neuen Gastronomie-Bereichs sein. Mit einer Fertigstellung rechnen die Eigentümer bis Frühjahr 2025.Anschließend beginnt im September 2025 die zweite Umbauphase, welche den Bau einer neuen Premium-Plaza beinhaltet. Im neuen Bereich sollen 10 neue „High-End“-Markengeschäfte Platz finden.Zusätzlich werden auch die Beleuchtung ausgetauscht und am Dach Solarpaneele angebracht, um das Outlet auch nachhaltiger zu gestalten.Martin Alber, Bürgermeister der Gemeinde Brenner, sieht in der geplanten Umgestaltung viele Vorteile für seine Gemeinde: „Indirekt profitieren wir durch die Steuern und Abgaben, aber auch vor allem durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze“, sagte Alber.„Wir erwarten uns, dass zusätzlich 150 neue Arbeitsplätze zu den bestehenden 300 hinzukommen werden“, sagte Filippo Maffioli.Rund 2,2 Millionen Besucher kommen jährlich zum Shoppen in das Outlet Center Brenner, das 70 Geschäfte umfasst. 70 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland und Österreich. 20 Prozent kommen laut dem Betreiber Promos aus Italien.