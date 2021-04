Pinzger schreibt die Frühjahrssaison nun endgültig ab

Die heimische Hotellerie könne die Frühjahrssaison nun endgültig abhaken und auch die Buchungen für den Sommer kämen so nur schleppend in Gang, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger. Die Rede ist von der Verlängerung der 5-tägigen Quarantänepflicht für alle ausländischen Urlauber, die in Italien und damit auch in Südtirol ihren Urlaub verbringen möchten.