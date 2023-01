„Prekäre Beschäftigung nimmt in Südtirol zu“, meint Christine Pichler. - Foto: © NAB/NIDIL

Marco Nardini wurde als Generalsekretär bestätigt. - Foto: © GBH/FILLEA

„In Südtirol ist die Arbeitslosenquote eine der niedrigsten in Italien, aber die prekäre Beschäftigung nimmt auch hier zu“, erklärte die Koordinatorin von NAB/NIDIL, Christine Pichler, die während des Kongresses in Bozen an der Spitze der Fachgewerkschaft bestätigt wurde. NAB/NIDIL vertritt Arbeitnehmer mit prekären Verträgen.„Auf lokaler Ebene leiden prekär Beschäftigte auch stärker unter den schweren Folgen der Inflation, die 11,5 Prozent erreicht hat“, betonte die Koordinatorin. Pichler erinnerte dann daran, dass in Südtirol 16 Prozent der Haushalte ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze haben, obwohl eine Person in der Familie arbeitet.„In den Betrieben gibt es heute Arbeitsvergabe, Outsourcing und Unternehmensübertragungen, die die Arbeit und die Arbeitnehmer spalten und sie schwächer und erpressbarer machen. Prekäre Beschäftigung ist zu einem strukturellen Phänomen geworden, das für unsere Zeit charakteristisch ist und gegen das wir uns wehren“, so Pichler weiter.Atypische Beschäftigung ist in der Tat eine Realität, die sich durch alle Sektoren zieht und Zeitarbeit, koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit, Arbeit auf Abruf, gelegentliche Selbstständigkeit und Selbständigkeit mit Mehrwertsteuernummer umfasst.Laut Pichler wird die Rückkehr zu Vouchern weiterhin zu Arbeit ohne Perspektiven und Rechte führen und sie stellt einen Rückschlag im Kampf gegen die prekäre Beschäftigung dar.Die Koordinatorin wies ferner darauf hin, dass in einigen Bereichen, insbesondere im Polizeipräsidium und in der Polizeistation, eine paradoxe Situation entstanden ist: „Die Auswahlverfahren laufen ins Leere, weil es an geeigneten Bewerbern mangelt, und die bürokratischen Formalitäten im Zusammenhang mit der Einwanderung, der Staatsbürgerschaft und der Wiedervereinigung wurden bis Dezember letzten Jahres von Leiharbeitern erledigt. Es ist nicht bekannt, wer sich in Zukunft um sie kümmern wird und wie sehr sich die Wartezeit für Dokumente, die für Nicht-EU-Arbeitnehmer in der Provinz unerlässlich sind, verlängern wird. Das Innenministerium ist nicht gewillt, die Verträge mit den Arbeitsagenturen zu verlängern, und die lokalen Verwaltungen sind für dieses Thema nicht zuständig“, sagte Pichler abschließend.„Bei den öffentlichen Arbeiten müssen wir die Protokolle zur Mafiaprävention aufwerten“. Dies erklärte Marco Nardini, der auf dem Kongress in Bozen als Sekretär der Gewerkschaft der Bauarbeiter (GBH/FILLEA) bestätigt wurde.Nardini forderte von der Präfektur eine echte Koordinierung zwischen der Bauarbeitergewerkschaft und den Kontrollorganen im Hinblick auf eine neue „Philosophie“ der aktiven Überwachung des Gebiets.„Jetzt müssen die Protokolle in die Praxis umgesetzt und zu einem alltäglichen Tätigkeitsinstrument werden“, so Nardini. Die Fachgewerkschaft fordert daher regelmäßigen Treffen, um in Übereinstimmung mit den nationalen Vereinbarungen mit dem Ministerium für Infrastruktur gegen die illegale Arbeitsvermittlung (caporalato) und Preisunterbietung vorzugehen.Zu den kritischen Punkten, die der Generalsekretär in seinem Bericht anführte, gehörte auch die Anhebung der Obergrenze für die Direktvergabe ohne öffentliche Ausschreibung auf 500.000 Euro: „Es ist bekannt, dass 80 Prozent der Aufträge unter diesem Schwellenwert liegen, so dass es sich um eine falsche und gefährliche Entscheidung handelt, die in Ermangelung von Transparenz zu weniger Garantien für die Qualität der Arbeiten führen könnte“.Für Nardini ist das erste große Problem des Vergaberechts die Liberalisierung der Vergabe an Subunternehmen: „Dies birgt die Gefahr, dass sich die Qualität der Arbeit verschlechtert, wie es im privaten Baugewerbe bei öffentlichen Ausschreibungen häufig der Fall ist“.In Bezug auf die Sicherheit und Qualität der Arbeit forderte der Generalsekretär die Einhaltung der INAIL-Richtlinien für Baustellen, die Trinkpausen und gekühlte Räumlichkeiten sowie geeignete Arbeitskleidung für die sengende Hitze vorsehen und bei extremen Wetter sogar die Inanspruchnahme der Ausgleichskasse.Nardini erinnerte daran, dass im Bausektor neben den traditionellen Arbeitnehmern aus Osteuropa und dem Balkan und der historischen Präsenz anderer Nationen, wie z. B. der Ägypter in der Gipskartonindustrie, die Präsenz von Arbeitnehmern aus Nord- und Zentralafrika, Südamerika und Asien zugenommen hat: „Diese sind oft die Hauptopfer der illegalen Arbeitsvermittler (caporali), da sie oft ihre ersten Erfahrungen machen und wenig über ihre Rechte und den ihnen zustehenden Schutz wissen“.Insgesamt gibt es in Südtirol 1954 Bauunternehmen und 18.019 aktive Arbeitnehmer, davon 6921 Einwanderer (die seit September 2021 in die Bauarbeiterkasse einzahlen). Die Erhöhung der Repräsentativität bleibt auch in den kommenden Jahren das vorrangige Ziel der Fachgewerkschaft.