Reinalter bleibt Obmann von Bergmilch Südtirol-Mila

Joachim Reinalter, vom neuen Verwaltungsrat wiederbestätigter Obmann der Bergmilch Südtirol. - Foto: © Bergmilch Südtirol

Robert Zampieri, Direktor der Genossenschaft. - Foto: © Bergmilch Südtirol

Vollversammlung der Bergmilch Südtirol in Bozen. - Foto: © Bergmilch Südtirol

„Es war kein einfaches Jahr, aber wir tun alles, um die schwierige Zeit für unsere Mitglieder zu überbrücken“, sagte der mittlerweile wiederbestätigte Obmann Joachim Reinalter bei der Vollversammlung in Bozen. War die erste Jahreshälfte von schwankenden Absätzen und rückläufigen Umsätzen geprägt, mussten im zweiten Halbjahr massive Kostensteigerungen abgefedert werden.Mit 192,8 Millionen Kilogramm (-0,1 Prozent) sank die Milchmenge der Mitglieder im Geschäftsjahr 2021 nur leicht. 89 Prozent der Rohmilch wurden zu Fertigprodukten veredelt. Die Überschussmilch stieg um knapp 30 Prozent an, vor allem aufgrund des fast vollständigen Stillstandes in der Gastronomie und Hotellerie in den ersten Monaten des vergangenen Jahres.Leider gelang es in diesem eigenartigen Jahr nicht, die Veredelung zu steigern und die überschüssige Milch zu verringern“, sagte Geschäftsführer Robert Zampieri. Insgesamt wurden weniger Produktmengen abgesetzt. „Der Lockdown und der teilweise Gastronomie/Hotellerie-Ausfall führten in einigen strategischen Produktgruppen zu Rückgängen, in anderen Produktgruppen aber auch zu starken Zuwächsen“, sagte Zampieri.Der Joghurtabsatz sank um 2,9 Prozent, die Frischmilch ging um 5,2 Prozent zurück und auch für den Bereich Schnittkäse war das Jahr schwierig. Großen Schwankungen waren die Rahm- und Butterpreise ausgesetzt. Hingegen stieg der Absatz von Mascarpone um 9 Prozent stark, die Produktgruppe Skyr wuchs um 33 Prozent und die länger haltbare Heumilch entwickelte sich mit einem Zuwachs von 90 Prozent zu einem Erfolgsprodukt.Die Bergmilch Südtirol-Mila setzte im Geschäftsjahr 2021 Produkte im Umfang von 119,5 Millionen Kilogramm ab und erzielte daraus einen Nettoumsatz von 207 Millionen Euro. „Angesichts der immensen Herausforderungen konnten wir den Rückgang der Auszahlungspreise noch möglichst geringhalten“, sagte Obmann Reinalter.Geschäftsführer Zampieri sprach von einem ausgewogenen Finanzergebnis, das im Geschäftsjahr 2021 erzielt wurde. „Auch wenn die derzeitige Lage vielen Mitgliedern zu schaffen macht, konnten wir mit Einsatz und Weitsicht trotz schwieriger Zeiten viel erreichen“, meinte Zampieri.Die Bergmilch Südtirol-Mila tätigte in den vergangenen wirtschaftlich guten Jahren große Investitionen in den Werken Bruneck und Bozen. Die Logistikerweiterung am Werksgelände Bozen wird zur Zeit in Angriff genommen (Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2023).Die Tochtergesellschaft Gastrofresh wurde um eine große Lagerhalle erweitert. Kräftig investierte die Bergmilch Südtirol-Mila auch in die Produktpalette und entwickelte innovative Produkte – vom Heumilch-Joghurt, Bio-Vollmilchjoghurt und Protein-Joghurt bis zum Hartkäse Dolomit und einem Grill- & Pfannenkäse.Die Bergmilch Südtirol-Mila bestellte ihren Verwaltungs- und Aufsichtsrat für die nächsten 3 Jahre neu und setzt auf Kontinuität. Obmann Joachim Reinalter und Obmann-Stellvertreter Alfred Pobitzer wurden bestätigt. Bestätigt wurden die bisherigen Verwaltungsräte Martin Feichter, Jakob Gartner, Michael Treyer, Klaus Rabensteiner, Siglinde Pircher, Dietmar Zelger, Herbert Schütz, Martin Deval und Peter Pörnbacher.Neu im Verwaltungsrat sind Martin Gögele, Franz Josef Kemenater und Martin Stolzlechner. Nicht mehr der Wahl gestellt hatten sich Josef Pichler, Franz Josef Nussbaumer und Manfred Knapp, der vor einigen Monaten an die Stelle von Paul Stolzlechner in den Verwaltungsrat nachgerückt war und nun in den Aufsichtsrat gewählt wurde.Einen Wechsel gab es an der Spitze des Aufsichtsrates. Neuer Präsident ist das langjährige Aufsichtsratsmitglied Josef Auer. Er folgt auf Richard Moser, der sich nach 15 Jahren nicht mehr der Wahl stellte. Michael Palla wurde als Aufsichtsrat bestätigt und neu im Aufsichtsrat ist Manfred Knapp. Obmann Reinalter dankte den ausgeschiedenen Verwaltungsräten und dem langjährigen Aufsichtspräsidenten Richard Moser für ihren Einsatz für die Bergmilch.Bei der Vollversammlung wurden Helmuth Oberkofler (Tennigler Hof, Ahrntal), Konrad Tscholl (Steinwandt, Martell) und Josef Holzer (Wieseler, Mühlwald) als beste Milchlieferanten 2021 der Bergmilch Südtirol-Mila mit einer Urkunde ausgezeichnet.