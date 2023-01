Rekordbeschäftigung im Jahr 2022 – Boom bei befristeten Verträgen

„2022 war 2020 spiegelverkehrt“

„Jobwunder des Prekariats“

Höchststand im September, Talsohle im November

AFI-Präsident Andreas Dorigoni sieht die Entwicklung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Wir haben zwar einerseits die starke Erholung am Arbeitsmarkt, aber auch das Jobwunder des Prekariats wieder.“Sinkende Beschäftigungszahlen, ein starker Rückgang der befristeten Arbeitsverträge, ein massiver Einbruch der Anstellungen im Gastgewerbe: Das war 2020. Diametral entgegengesetzt präsentiert sich die Entwicklung 2022. „Bildlich gesprochen kann man sagen, 2022 war 2020 spiegelverkehrt“, weiß AFI-Direktor Stefan Perini.Die lohnabhängige Beschäftigung erreicht in Südtirol 2022 mit 221.175 Einheiten im Jahresschnitt ihr Allzeithoch. Der Zuwachs von 10.288 Arbeitnehmenden ist maßgeblich vom Gastgewerbe bestimmt: 7810 Arbeitsstellen gibt es 2022 im Gastgewerbe mehr als 2021, also fast ein Drittel mehr.Mit Ausnahme des Baugewerbes (minus 1,7 Prozent) legen auch alle anderen Wirtschaftssektoren beschäftigungsmäßig zu. Nahezu stabil zeigt sich der öffentliche Sektor (plus 0,2 Prozent).Die Entwicklung der Festanstellungen (plus 566 unbefristete Beschäftigte bzw. plus 0,4 Prozent) bleibt deutlich hinter der Dynamik der Gesamtwirtschaft (plus 10.288 Stellen bzw. plus 4,9 Prozent) zurück.Einen regelrechten Boom erfahren die befristeten Arbeitsverhältnisse (plus 9722 Personen bzw. plus 18,9 Prozent). Hauptverantwortlich dafür ist die Renaissance der Saisonsarbeit im Gastgewerbe (plus 7241 Jobs bzw. plus 53,3 Prozent) – allein dieser Sektor ist für knapp 75 Prozent des „befristeten Zuwachses“ verantwortlich (im Wirtschaftsbereich „Andere Dienstleistungen“ und im Handel betragen die Zuwachsraten jeweils plus 18,3 und 16,1 Prozent).Lediglich das Baugewerbe (minus 5,3 Prozent) und – in geringerem Maße – die Landwirtschaft (minus 0,1 Prozent) verzeichnen eine Abnahme der befristeten Arbeitsverhältnisse.Im Baugewerbe gehen die Festanstellungen leicht zurück (minus 0,9 Prozent), dasselbe gilt auch für den öffentlichen Sektor (minus 0,6 Prozent) und dem Handel (minus 0,3 Prozent).„Zu behaupten, das Gastgewerbe setze nur mehr auf Zeitverträge wäre falsch, schließlich sind dort auch exakt 569 Festanstellungen dazugekommen (plus 5,5 Prozent im Vergleich zu 2021)“, schreibt das AFI. Dennoch machen die neu geschaffenen Festanstellungen im Gastgewerbe nur 7 Prozent des gesamten Beschäftigungszuwachses in dieser Branche aus – die anderen 93 Prozent sind eben Jobs auf Zeit.Wie bekannt variiert in Südtirol die Zahl der lohnabhängig Beschäftigten im Jahresverlauf stark. Den Höchststand erreicht die Beschäftigungszahl auch 2022 wieder im September (238.404 Personen im Monatsdurchschnitt). Südtirols „Marianengraben der Beschäftigung“ entfiel wie gewohnt auf den Monat November (209.388 Personen).Interessant auch: Waren die ersten 3 Monate 2022 noch von zweistelligen Zuwachsraten der lohnabhängigen Beschäftigung geprägt, so flachte das Wachstum im Jahresverlauf schrittweise ab und tendierte im letzten Jahresquartal gegen Null, was, wie AFI-Direktor Stefan Perini betont, „auf eine deutliche wirtschaftliche Abkühlung schließen lässt“.