Renzler schlägt Alarm: „Pensionen im steilen Sinkflug“

Wieso schrumpfen die Renten?

Der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler fordert Lösungen in Sachen sinkende Renten. - Foto: © SVP/A. Tauber

Inflation auf gesamtstaatlicher Ebene im Jahr 2022 bei 8,1 Prozent

Pensionisten mit mittleren Einkommen benachteiligt

Die Pensionen sinken: Die vom staatlichen Fürsorgeinstitut NISF/INPS italienweit ausbezahlte durchschnittliche Pension betrug im Jahr 2022 insgesamt 1153 Euro pro Monat, was ein Minus von 1,7 Prozent gegenüber 2021 bedeutet und minus 4,1 Prozent gegenüber 2020.Dieser Trend nach unten zeichnet sich sowohl bei allen Pensionsformen ab als auch bei den Sozialleistungen. Im Jahr 2022 hat das Fürsorgeinstitut NISF/INPS insgesamt 877.724 neue Rentenleistungen vergütet, wobei die durchschnittliche Höhe pro Empfänger 1153 Euro pro Monat betrug. Dabei betrug die durchschnittliche Pensionshöhe bei den Männern 1381 Euro pro Monat und bei den Frauen 976 Euro pro Monat.Der Großteil der Renten wird heutzutage über das sogenannte gemischte System vergütet. Das bedeutet, dass die Antragsteller ihre Renten zum Teil beitragsbezogen und zum Teil entlohnungsbezogen beziehen. Und mit jedem Jahr erhöhen sich die Anspruchsjahre, in denen die Rente nach dem beitragsbezogenen System errechnet wird. In etwa 12 Jahren müssten dann alle Renteneintritte nur noch nach dem beitragsbezogenen System berechnet werden. Bis dahin wird sich dieser Trend fortsetzen.„Genau hier liegt das Problem, denn die Höhe der durchschnittlichen Rente sinkt von Jahr zu Jahr. Und durch die hohe Inflation spitzt sich die Situation nun noch mehr zu. Bei derartigen Entwicklungen müssten den Verantwortlichen alle Alarmglocken läuten, hier besteht unbedingt Handlungsbedarf“, schlägt Renzler Alarm.„Die Pensionen werden um 7,3 Prozent steigen, und zwar rückwirkend ab Januar 2023. Und es zeichnet sich ab, dass die Pensionen dann noch um weitere 0,8 Prozent steigen werden. Somit würde der Inflation Rechnung getragen, welche in Italien mit 8,1 Prozent festgelegt wurde“, erklärt Renzler.In Südtirol betrug die Inflationsrate im Jahr 2022 rund 12 Prozent und somit sind Südtiroler Rentner noch mehr benachteiligt als in Italien. Da eine solche Erhöhung laut Gesetz aber erst mit Januar 2024 in Kraft treten würde, müssen die Pensionisten nun aber noch 11 Monate warten, um in den Genuss der Erhöhung zu kommen.„Somit werden die Pensionisten bestraft, dass sie zwar schon heute die Auswirkungen der hohen Inflation spüren, aber eine Erhöhung der Pensionen noch weit entfernt ist. Gewinner ist in diesem Fall der Staat, der es so schafft, Geld zu sparen“, fasst Renzler zusammen.Die Inflation wird bei den Pensionen gestaffelt berücksichtigt. Oder anders formuliert, je höher die Pension, desto geringer ist die Inflationsanpassung.„Je höher die Rente, desto geringer die Anpassung. Wobei zu berücksichtigen ist, dass auch Personen mit höherer Rente jahrelang gemäß ihrem Gehalt in die Pensionskasse einbezahlt haben. Hier ist ein Fehler im System, denn jeder muss das herausbekommen, was er während des Arbeitslebens eingezahlt hat“, fasst Renzler zusammen.