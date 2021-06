Richtig versichert? Was Verbraucher über ihren persönlichen Schutz wissen sollten

Versicherungen sind oft ein gutes Geschäft für die Anbieter, manchmal auch ein schlechtes für die Verbraucher – in erster Linie sind sie aber ein notwendiger Schutz gegen hohen finanziellen Schaden. Die Frage, wie viel notwendig, was überflüssig, wo Vorsicht geboten und was bei Versicherungen zu beachten ist, stellen sich Frau und Herr Südtiroler allerdings (zu) selten. + Von Edith Runer