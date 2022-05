Rote Karte aus Brüssel: Steht die Quote 102 auf der Kippe? Rote Karte aus Brüssel: Steht die Quote 102 auf der Kippe?

Mit der sogenannten Quote 102 können Arbeitnehmer und Selbständige aktuell 3 Jahre vor dem normalen Renteneintrittsalter in Rente gehen. Wegen der zu hohen Ausgaben zeige Brüssel Rom die rote Karte. Steht die Quote 102 damit vor dem Aus?