„Roter Hahn“ bittet in die Küche

Foto: © MAX SCHWEITZER

Foto: © Südtiroler Bauernbund

Start ab 19. Septmeber

Lokale und saisonale Lebensmittel ausschließlich von Südtiroler Bauernhöfen, dazu althergebrachte bäuerliche Rezepte gemeinsam mit ausgewählten Küchenprofis neu interpretiert und das Ganze in unverwechselbarer bäuerlicher Atmosphäre genießen, das ist das Rezept der Roter-Hahn-Kochschule.Mehrere Jahre wurde am Konzept gearbeitet, das exakt dem Leitbild des Qualitätssiegels „Roter Hahn“ entspricht. „Wir wollen den Menschen die bäuerliche Welt näherbringen“, sagte Hans J. Kienzl, der Leiter der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund. Gleichzeitig soll der bäuerlichen Küche eine Bühne geboten werden.In wenigen Tagen startet die Kochschule. „Sie ist neben dem Urlaub auf dem Bauernhof, den bäuerlichen Schankbetrieben, den Qualitätsprodukten und dem bäuerlichen Handwerk die fünfte Säule und ein Herzensanliegen“, sagte Kienzl. Inspirationen für die Roter-Hahn-Kochschule holte sich Kienzl unter anderem im „Noma“ in Kopenhagen, das fünfmal zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde.Bei der Roter-Hahn-Kochschule sollen nicht nur ein kulinarisches Erlebnis geboten, sondern gleichzeitig auch der Wert heimischer Lebensmittel und bäuerlicher Küche vermittelt werden. „Über fünfzig Kochevents zu den Eventthemen „Genuss aus der Pfanne„, “Kochen mit der Natur„, „Fleisch – Von Kopf bis Fuß„ und “Aus dem Gemüsegarten„ stehen zur Auswahl“, verriet Kienzl. Noch exklusiver gehe es beim Event „Köstliches vom Berg“ zu: Hier wird mit Zutaten von Höfen gekocht, die über 1500 Metern Meereshöhe liegen.Im Mittelpunkt der Events stehen die Rohprodukte der Saison von Südtiroler Bauernhöfen. „Neben den Genossenschaften spielt die bäuerliche Direktvermarktung eine immer größere Rolle. Über 450 Bäuerinnen und Bauern verkaufen ihre am Hof angebauten Qualitätsprodukte selbst. Mit mehreren Initiativen, wie der Direktvermarkter-Offensive, wollen wir die Direktvermarktung weiter ausbauen und für eine noch größere Vielfalt an Qualitätsprodukten sorgen“, sagte Leo Tiefenthaler, Landesobmann des Südtiroler Bauernbundes.„Vom Feld auf den Teller“ sei die Idee hinter der Roter-Hahn-Kochschule. „Damit möchten wir auch der Gastronomie zeigen, wie viele hochwertige Produkte im Land hergestellt werden können“, so Kienzl.In enger Zusammenarbeit mit den Köchinnen und Köchen der Kochschule werden zur Jahreszeit passende Menüs ausgearbeitet. Die Zutatenliste orientiert sich danach, was die Bauernhöfe der Umgebung gerade verfügbar haben. „Gekocht werden die bäuerlichen Lebensmittel nach alten Rezepten und häufig mit einem frischen innovativen Touch. So entstehen vier miteinander harmonierende hochwertige Gerichte aus der bäuerlichen Küche“, ergänzte Kienzl. Zudem könne die Roter-Hahn-Kochschule dazu beitragen, die Gerichte weiterzuentwickeln.Neben den bäuerlichen Qualitätsprodukten sind die Köchinnen und Köche die Stars der Roter-Hahn-Kochschule. „Insgesamt 8 Köchinnen und Köche – 4 Bäuerinnen und 4 Köche – die mit der hochwertigen bäuerlichen Küche bestens vertraut sind, begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Evi Messner vom Rielingerhof in Siffian und Thomas Ortler vom Restaurant Flurin in Glurns unterstrichen den Wert der lokalen Küche und der heimischen Produkte. Sie sind zwei der acht Köchinnen und Köche, die in der Küche jeden einzelnen Arbeitsschritt erklären und neue Inspirationen für (un)bekannte Gerichte sowie spannende Tipps und Tricks geben werden.Jeder, der mag, bekommt eine Aufgabe und kann mithelfen. Nach der Fertigstellung eines Gerichts setzen sich alle Gäste gemeinsam zu Tisch und genießen das, was sie selbst zubereitet haben, zusammen mit einer passenden Weinbegleitung. Danach geht es zum nächsten Gericht. Insgesamt werden 4 Gänge angeboten.Die Kochevents finden am Föhrnerhof, nur wenige Minuten oberhalb von Bozen, statt. Dort empfängt „Roter Hahn“ gemeinsam mit Bäuerin Karin Bracchetti und ihrer Familie die Gäste in den Stuben des historischen ehemaligen Buschenschanks. Nach der Vorstellung des Hofes sorgt Bracchetti für die richtigen Weine zu den Gerichten. Zudem kommen einige der Zutaten direkt vom Föhrnerhof. „Nach dem Ende unserer Buschenschanktätigkeit haben wir nach einer neuen Idee zur Ausrichtung unseres Hofes gesucht und waren von der Roter-Hahn-Kochschule sofort begeistert.“ Begeistert werden auch die Teilnehmer sein – alleine schon wegen des grandiosen Ausblicks auf Bozen.Ab Mitte September starten die Kochevents in der Kochschule am Bauernhof unter der Marke „Roter Hahn“. „Die Kochschule richtet sich an Genussmenschen, die ein besonderes kulinarisches Erlebnis suchen - allein, zu zweit mit dem Partner oder der Freundin, als Teambuilding für das Unternehmen, als Anfänger oder Hobby-Köchin“, erklärte Kienzl. Ein Kochevent der Kochschule dauert etwa 5 Stunden.Alle Teilnehmer erhalten neben kulinarischen Einblicken in die bäuerliche Welt auch alle Rezepte des Abends zum Nachkochen zu Hause.