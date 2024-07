Ryanair macht deutlich weniger Gewinne

Der Gewinn nach Steuern sei in den 3 Monaten April, Mai und Juni im Jahresvergleich um 46 Prozent auf 360 Millionen Euro gesunken.Den Angaben zufolge legte die Zahl der Fluggäste in dem Zeitraum um 10 Prozent auf 55,5 Millionen zu. Der durchschnittliche Ticketpreis habe jedoch 15 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum gelegen, erklärte Ryanair . Diese Entwicklung setze sich auch im zweiten Quartal fort.Das Unternehmen will im laufenden Geschäftsjahr die Passagierzahl steigern, und zwar um 8 Prozent auf 198 bis 200 Millionen Fluggäste.