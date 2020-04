Saisonale Arbeitskräfte: HGV setzt sich für Absicherung ein

Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) verweist auf jene saisonalen Mitarbeiter, welche in diesen Tagen ihre Tätigkeit in den Hotels und Gastbetrieben, insbesondere im Westen, im Süden und in der Mitte des Landes hätten aufnehmen sollen.