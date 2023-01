Schlussverkauf in den Startlöchern: Die Aussichten

„ Die erste Woche des Schlussverkaufs ist der wichtigste Abschnitt. ” — hds-Präsident Philipp Moser

Vom 7. Jänner bis zum 4. Februar läuft im Großteil Südtirols der Winterschlussverkauf - lediglich in einigen Tourismusgemeinden startet er erst am 4. März und endet am 1. April (den Überblick dazu gibt es hier) Der Schlussverkauf sei vor allem ein „sehr wichtiges Werbeinstrument, insbesondere für die kleineren Betriebe“, erklärt der Präsident des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds), Philipp Moser, im Gespräch mit STOL. Es sei ein Tag, „über den in allen Medien berichtet wird. Eine riesige Werbung für den Ausverkauf“.Die Erwartungen seien hoch. „Wir sind zuversichtlich. So wie das Weihnachtsgeschäft gut lief, dürfte es auch einen guten Winterschlussverkauf geben“, blickt Moser voraus. Mit den vergangenen beiden Jahren könne man das heurige freilich nicht mehr vergleichen, schließlich hat sich die Corona-Lage völlig beruhigt. Südtirol sei derzeit „gut gebucht“, auch dies spreche für einen guten Schlussverkauf.„Im Herbst des vergangenen Jahres war die Konsumfreude unter anderem wegen der Inflation und der steigenden Energiepreise noch etwas gebremst, aber auch dies scheint sich gelegt zu haben“, so der hds-Chef. Die erste Woche des Winterschlussverkaufs sei der wichtigste Abschnitt. „Dann, Mitte Jänner, kann man bereits ein erstes Fazit ziehen“, so Moser.