Schnelle Hilfe: Kredite für Betriebe und Selbstständige

Am Montag sollen sich Banken, Land und Garantiegenossenschaften darauf geeinigt haben, Unternehmern und Selbständigen stark vergünstigte Überbrückungskredite bis zu 35.000 Euro bereitzustellen, die sie – so hofft man – gut durch die Krisenzeit bringen werden.Wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Dienstag berichtet, soll die Laufzeit bis zu 5 Jahre dauern, die ersten 2 Jahren sind dabei zinslos.

d/hil