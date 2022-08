Seit Juli: Reinigungskräfte der Südtiroler Postämter ohne Bezahlung

Wie der Gewerkschafter Luigi Liguori erklärt, ist die Verwaltung des Dienstes seit Mai von der Firma „Nuova idea“ übernommen worden, aber die Probleme sind dieselben geblieben: Die Zahlungsausfälle bei Gehältern.Liguori zufolge hat sich die Situation sogar noch verschlechtert, da die Arbeitnehmer, die ihr eigenes Auto benützen, um in die entlegensten Täler zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen, auch noch die Treibstoffkosten vorstrecken müssen.Nun haben die betroffenen Arbeitnehmer beschlossen, dass sie den Dienst nicht mehr gewährleisten können. Einige von ihnen, so der Gewerkschafter, haben wegen des Zahlungsverzugs des Unternehmens ihre Arbeit unterbrochen.„Wir fordern ein sofortiges Eingreifen der italienischen Post, aber auch der lokalen Politik. Arbeitnehmer, die keinen Lohn erhalten und durch schlecht verwaltete Verträge geschädigt werden, sind das Ergebnis einer kurzsichtigen Wirtschaftspolitik und der willkürlichen Auslagerung von Dienstleistungen“, so Liguori.Für die Gewerkschaft ist diese Situation inakzeptabel und sie fordert die Behörden auf, die Einhaltung der Vorschriften bei der Auftragsvergabe zu überwachen und beanstandet, dass immer die Arbeitnehmer die negativen Konsequenzen tragen müssen.Luigi Liguori erinnert daran, dass das Unternehmen Unilabor bereits 2018 aus dem Vertrag ausgestiegen war, ohne die fälligen Zahlungen zu leisten, und dass mehr als hundert Arbeitnehmer ohne ihre Ansprüche, wie Abfindungen und nicht genommenen Urlaub, dastanden. „Genug ist genug, wir fordern die Achtung der Würde dieser Arbeitnehmer“, so Liguori abschließend.