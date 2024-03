Signa – 2 Bieter im Rennen um Galeria Karstadt Kaufhof

Diese hätten internationale Finanzierungspartner und seien an einer Übernahme von „60 plus X“ Filialen interessiert. Die Frist zur Abgabe verbindlicher Angebote war am Wochenende abgelaufen.Deutschlands letzter Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof war Anfang Jänner zum dritten Mal in gut 3 Jahren in die Insolvenz gerutscht. Die Zahl der Filialen hat sich seit 2020 infolge der bereits durchlaufenden Insolvenzverfahren um fast die Hälfte auf nunmehr gut 90 reduziert. Wie viele Standorte fortbestehen werden und wie viele Stellen möglicherweise wegfallen, ist weiterhin unklar.Die Schieflage ist die Folge der Pleite des Signa-Imperiums des Tiroler Investors Rene Benko , zu dem Galeria gehörte. Auch ein Teil der Warenhaus-Immobilien Galerias ist Teil einer insolventen Signa-Gesellschaft. Galeria-Chef Olivier van den Bossche will den Warenhauskonzern mit seinen noch rund 15.000 Beschäftigten erhalten und sucht dazu einen neuen Eigentümer.