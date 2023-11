Signa in unruhigen Gewässern: Was bedeutet das für den WaltherPark?

„ Der Bau am WaltherPark ist inzwischen weit fortgeschritten und wird aller Voraussicht nach im Frühling 2025 eröffnet. ” — Heinz Peter Hager, Präsident von Signa Bozen

Heinz Peter Hager, Präsident und Managing Director von Signa Bozen bzw. auch aller Projektgesellschaften in Südtirol, beruhigt: „Unsere Projekte, insbesondere der WaltherPark, gehen auf jeden Fall normal weiter“, so Hager in einer Aussendung.„Wir sind in Südtirol bei Signa daran gewohnt, sehr autonom zu arbeiten und auch die Unternehmen sind so organisiert, dass sie unabhängig vom Mutterkonzern funktionieren“, so Hager.Der Bau am WaltherPark sei inzwischen weit fortgeschritten und werde aller Voraussicht nach im Frühling 2025 eröffnet. Der WaltherPark sei „ausfinanziert und zudem in der Vermarktung schon seit über einem Jahr ein großer Erfolg“, so Hager. Die Büros und rund die Hälfte der Wohnungen seien bereits verkauft und auch für mehr als 60 Prozent der Mietflächen im Einkaufszentrum gebe es bereits Mietverträge mit interessanten Marken.Was die jüngsten Schlagzeilen angehe, wolle Hager selbst erst prüfen, „was die Faktenlage hinter den Schlagzeilen“ sei. Nächste Woche will Hager im Rahmen einer Pressekonferenz noch genauer Stellung beziehen.