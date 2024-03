Simon Ladurner ist neuer Chef der Landesbank

Seit 2016 bei der RLB

„Ich hatte das Glück, die Raiffeisen Landesbank in einer Zeit des Wachstums zu führen. Von meinem Vorgänger habe ich eine gut aufgestellte Bank übernommen. Die Veränderungen im Finanzwesen der letzten Jahre konnten wir gut nutzen und auch in schwierigen Zeiten, wie in der Finanzkrise und in der Coronapandemie, starke Ergebnisse liefern. Wir haben uns zu einer wichtigen lokalen Bank, vor allem für Firmenkunden, und zum Kompetenzzentrum der Raiffeisenkassen entwickelt“, so Giacomuzzi.„Heute steht die Raiffeisen Landesbank Südtirol auch dank des Einsatzes des scheidenden Generaldirektors exzellent da. Der Verwaltungsrat bedankt sich ausdrücklich bei ihm für die außerordentlichen Leistungen über viele Jahre“, sagt Hanspeter Felder, Präsident der Raiffeisen Landesbank Südtirol.Der Nachfolger Simon Ladurner sammelte mehrjährige Auslandserfahrung im Finanzsektor. Der Völser arbeitet seit 2016 in der Raiffeisen Landesbank und hat hier wichtige strategische Projekte umgesetzt. So hat er das Projekt zur Bildung der Raiffeisengruppe begleitet und die Gründung der Raiffeisen Südtirol IPS Genossenschaft mitgestaltet, die die Solvenz und Liquidität sichert. Zudem verantwortet er den Aufbau des Geschäftsbereichs Markt & Innovation in der Raiffeisen Landesbank. Seit April 2023 ist er Vizedirektor und designierter Generaldirektor.