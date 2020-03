Skigebiete geschlossen

Bei den Liftanlagen kam dem dann der Staat zuvor: Alle Skigebiete müssen unverzüglich schließen, hieß es in einem Dekret. Damit sind schon ab heutigen Dienstag sämtliche Liftanlagen in ganz Südtirol sowie in ganz Italien geschlossen.An die Hotels und Privatzimmervermieter geht die Empfehlung des HGV ab Mittwoch bis zum 3. April zu schließen.

am