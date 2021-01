Skigebiete in Südtirol öffnen am Montag: „Stimmung ist durchwachsen“

Schuler: Natürlich ist die Stimmung durchwachsen. Die Skigebiete und Liftbetreiber wollen Planungssicherheit und die kann die Politik derzeit natürlich nicht geben.Schuler: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es zu einem erneuten Lockdown kommen würde und dann auch die Skigebiete wieder schließen müssten, dann passiert das ja nicht innerhalb der nächsten Tage. Der Termin für die Öffnung steht.Schuler: Ja, natürlich kann es sein, dass einige zulassen oder nur einzelne Lifte aufsperren. Jetzt wird sich jeder die Rechnung machen, ob es sich überhaupt lohnt. Fakt ist: Die Skigebiete werden nur Einheimische nutzen können, mit Touristen ist angesichts der Bestimmungen in Italien, Österreich und Deutschland nicht so schnell zu rechnen.Schuler: Ja, gestern wurde in Rom ein staatliches Protokoll genehmigt, in dem die Kriterien klar definiert sind. Sobald wir es haben, werden wir es an die einzelnen Betreiber weiterleiten.Schuler: Nein, erst in den kommenden 2 Wochen wird Rom über die genaue Höhe dieses Ristoro-Topfes entscheiden. Je nachdem, welche Summe es sein wird, kann man sehen, wie viel für den Tourismus herausschaut. Die 800 Millionen von denen gestern die Rede war, sind für das gesamte Staatsgebiet gesehen allerdings definitiv zu wenig.Schuler: Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, aber wir werden im Fall der Fälle in Rom intervenieren, sodass das auf keinen Fall passieren wird.Schuler: Wir sind gerade dabei, die genauen Daten zu erheben und können demnächst Zahlen nennen.

vs