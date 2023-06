SkyAlps weitet Flugangebot aus

Grüner Anstrich für SkyAlps-Maschine

Angebot startet am 25. September

2021 gegründet, verbindet die Fluggesellschaft SkyAlps inzwischen 12 italienische und europäische Destinationen miteinander. Die Flotte besteht aktuell aus 5 DASH-8 Q-400 Flugzeugen mit Turboprop-Antrieb, die sich ideal für Kurz- und Mittelstreckenflüge eignen.„Wir freuen uns sehr, eine neue Verbindung ankündigen zu dürfen – und zwar die, die Verona und Rom wieder direkt miteinander verbindet. Einsetzen werden wir dafür hocheffiziente SkyAlps-Maschinen, die im Vergleich zu anderen Regionaljets rund 50 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen – die Preise sind wettbewerbsfähig“, erklärt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps. „Um die Effizienz unserer Maschinen noch stärker zum Ausdruck zu bringen, haben wir einer einen neuen Anstrich verliehen. Auf der Strecke Verona-Rom wird künftig eine grüne SkyAlps-Maschine im Einsatz sein.“Ab 25. September bietet SkyAlps von Montag bis Freitag je zwei Hin- und Rückflüge pro Tag an. Am Wochenende wird es je eine Verbindung am Samstag und eine Verbindung am Sonntag geben. Im Ticketpreis enthalten sind ein 24-Stunden-Parkticket für den Flughafen Verona, Fast-Track an der Sicherheitskontrolle in Verona sowie ein Bordservice mit hochwertigen Produkten.