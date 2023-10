Sommersaison in Südtirol: Gut, aber nicht rekordverdächtig

5,84 Millionen Nächtigungen im August

Erwartetes Ergebnis

Laut Daten des Statistikamtes Astat urlaubten von Mai bis Ende August 3,58 Millionen Gäste hierzulande, die insgesamt 16,03 Millionen Nächte in Südtirol verbrachten.Zum Vergleich: Im Vorjahr zählte das Astat 3,59 Millionen Ankünfte und 16,21 Millionen Nächtigungen, im Vor-Corona-Sommer 2019 waren es 3,31 Millionen Ankünfte und 15,11 Millionen Nächtigungen. Gegenüber 2022 sind heuer also die Nächtigungen um 1,1 Prozent zurückgegangen, sie lagen aber um 6 Prozent über dem Vor-Pandemieniveau.Betrachtet man nur den Hauptmonat der Sommersaison, den Monat August, belief sich die Nächtigungszahl auf 5,84 Millionen, was einem Minus von knapp 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Plus von rund 1,0 Prozent gegenüber 2019 entspricht.Die Sommersaison in Südtirol endet offiziell Ende Oktober, allerdings liegen die Nächtigungszahlen im September und Oktober traditionell weit unter jenen im urlauberstärksten Hochsommer. Bereits vor einigen Monaten zeichnete sich ab, dass Südtirol den Rekord des Vorjahres nicht erreichen wird können, der von Experten aufgrund von Sondereffekten immer wieder als absolutes Ausnahmejahr bezeichnet wurde. Für sie ist es eine Rückkehr zur „Tourismus-Normalität“ im Land.