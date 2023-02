Sparkasse mit Rekordgewinn von 75 Millionen Euro

Gewinn- und Verlustrechnung Sparkasse

Kredite

Brandstätter: „Eine große Genugtuung“

Gerhard Brandstätter - Foto: © Sparkasse

Der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse hat die vorläufigen Ergebnisse der Bank- und der Gruppe für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr genehmigt. Der Reingewinn steigt auf 175,4 Millionen Euro auf Gruppenebene und auf 74,7 Millionen Euro auf individueller Bankebene. Letzterer übertrifft den Rekordgewinn des Vorjahres (plus 4,7 Prozent) und stellt das höchste Ergebnis in der Geschichte der Sparkasse dar.Der Reingewinn auf Gruppenebene widerspiegele in absoluten Zahlen das beste jemals erzielte Resultat, heißt es von der Sparkasse.Auf die Ergebnisse 2022 auf Gruppenebene wirken sich die Übernahme der CiviBank und im Allgemeinen die Zunahme des Zinsertrages aus, zu dem auch die Gewinne aus dem Wertpapierportfolio erheblich beitragen.Betrachtet man die Gewinn- und Verlustrechnung der Muttergesellschaft im Detail, so ist das Ergebnis in erster Linie auf einen deutlichen Anstieg der Erträge zurückzuführen. Der Zinsertrag beläuft sich auf 203,3 Millionen Euro und ist um 36,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was auf die Erhöhung der Leitzinsen von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB) und auf die überzeugenden Erträge aus dem Wertpapierportfolio zurückzuführen sei.Im Laufe des Jahres wurden neue Kredite mit mittel- und langfristiger Laufzeit in Höhe von 1920 Millionen Euro vergeben, davon 1369 Millionen Euro an Unternehmen und 552 Millionen Euro an Familien.„Das Jahr 2022 war von bedeutenden Ergebnissen und Veränderungen geprägt. Die Rekordergebnisse sind Grund für große Genugtuung“, so Sparkassen-Präsident Gerhard Brandstätter. „Das Wachstum der Gruppe durch die Übernahme der CiviBank ist das Ergebnis einer strategischen Entscheidung, die vom Verwaltungsrat ausdrücklich unterstützt wurde.“Die ersten 3 Jahre seien dem Integrationsplan gewidmet, der darauf abziele, in der CiviBank dieselbe Kreditpolitik umzusetzen, die die Sparkasse zum Geldinstitut mit dem niedrigsten Anteil an notleidenden Krediten im italienischen Bankensystem gemacht habe, so Brandstätter.