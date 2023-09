Spritpreise in Italien deutlich über dem europäischen Niveau

Steuerlast gestiegen

11 Euro mehr für einen vollen Tank

Kommt eine Steuersenkung?

Heuer haben die Preise für Treibstoff wieder deutlich angezogen. Laut der FAIB-Studie kostete ein Liter Benzin zwischen Jänner und Juli durchschnittlich 22,4 Cent mehr als im Vorjahreszeitraum, ein Liter Diesel 18,3 Cent mehr.Auch im August hielt der Aufwärtstrend an: Die Benzinpreise legten im Vergleich zum August 2022 im Schnitt um 9,5 Prozent auf 1,943 Euro je Liter, die Dieselpreise um 2,7 Prozent auf 1,834 Euro je Liter zu.Das liegt zum einen an den gestiegenen Rohölpreisen, aber noch mehr an den Steuern, wie die FAIB betont. Denn die Steuerlast (Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer) mache mittlerweile 57 Prozent des Benzinpreises und 53 Prozent des Dieselpreises aus. 2022 waren es dank der Maßnahmen der Regierung, die die Steuern zeitweise gesenkt hatte, noch 48 und 42 Prozent gewesen.Italiens Treibstoffpreise liegen auch deutlich über dem Niveau anderer europäischer Länder. Nach Berechnungen der FAIB zahlten Autofahrer im August für eine 50-Liter-Tankfüllung hierzulande gut 11 Euro mehr als im europäischen Durchschnitt.Denn in Italien kostete eine Tankfüllung im August im Schnitt 97,05 Euro, der europäische Schnitt lag bei 85,75 Euro. In Deutschland bezahlte man demnach ähnlich viel wie in Italien (95,8 Euro), in Spanien beispielsweise aber nur 85,05 Euro.Für die Verbraucher in Italien bedeutet das eine Mehrbelastung: Wenn man annimmt, dass sie 4 Mal im Monat voll tanken – immer 50 Liter – dann geben sie dafür rund 388 Euro aus, das sind 45 Euro mehr als im europäischen Durchschnitt, wie die FAIB vorrechnet.Angesichts der Teuerung, die vielen Bürgern zu schaffen macht, denkt die Regierung daran, erneut die Steuern auf Treibstoff zeitweise zu senken. Zur Debatte steht, die Verbrauchssteuern zu senken, sobald der Spritpreis einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, und zur vollen Besteuerung zurückkehren, wenn die Treibstoffpreise sinken.