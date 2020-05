Steuerfreier Zuverdienst in Landwirtschaft möglich

„Besonders jetzt wo die Grenzen immer noch geschlossen sind, werden Arbeitskräfte in der Landwirtschaft händeringend gesucht. Daher freut es mich umso mehr mit dieser römischen Maßnahme zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“, sagt Regionalassessor Manfred Vallazza.Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen befinden sich derzeit zahlreiche Beschäftigte in Südtirol immer noch in Lohnausgleich bzw. in Kurzarbeit. Weiters wird ab Sommer aufgrund der Umsatzeinbußen erwartet, dass zahlreiche Mitarbeiter freigesetzt werden.Diese neu geschaffene Möglichkeit erlaubt es, sich in Lohnausgleich befindende oder arbeitslos gewordene Beschäftigte, künftig steuerfrei etwas dazuzuverdienen. Mitarbeiter sollen auf unbürokratischem Wege in der Landwirtschaft beschäftigt werden können.„Insbesondere Senator Meinhard Durnwalder, der für uns Südtiroler/innen in Rom im Einsatz ist, spreche ich meinen persönlichen Dank aus, dass er sich im Sinne für uns Bauern eingesetzt hat und durch sein politisches Wirken zu dieser Errungenschaft beigetragen hat“, zeigt sich Vallazza erfreut.„Es besteht die Gefahr, dass aufgrund des Mangels an Arbeitskräften beträchtliche Ernteausfälle zu erwarten sind. Darunter würde nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch der Nahrungsmittelsektor und letzten Endes der Endverbraucher aufgrund der erhöhten Lebensmittelpreise leiden“, befürchtet Durnwalder.

stol