Steuerreform: Zahlen wir wirklich bald weniger Steuern?

Italien arbeitet seit Monaten an einer Steuerreform. Wird sie nicht umgesetzt, bleiben die Gelder aus Brüssel aus. Doch wie weit ist man in Rom mit der Reform? Und können die Steuerzahler mit einer wirklichen Entlastung rechnen? Peter Hilpold, Steuerexperte und Professor an der Universität Innsbruck, hat die Antworten.