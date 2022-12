Stiftung Sparkasse: Weihnachts-Hilfspaket Nummer 2 ist unterwegs

Unbürokratische, schnelle Hilfe

Da sich wegen der immer noch hohen Energiekosten und der außerordentlichen Teuerungsrate bei Gütern des täglichen Bedarfs die Anfragen um finanzielle Unterstützung in diesem Jahr entschieden erhöht haben, wollte der Verwaltungsrat in seiner letzten Ratssitzung des Jahres ein weiteres Zeichen setzen und eine Unterstützungsmaßnahme für all jene, die noch nicht zum Zuge gekommen sind, veranlassen.Hierbei sollten insbesondere Frauen in Notsituationen Berücksichtigung finden. Bereits Anfang Dezember dieses Jahres hatte die Stiftung Sparkasse ein 1. Weihnachts-Hilfspaket in der Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt, sodass die Stiftung für die Initiative „Hilfe für Menschen in Notsituationen“ in diesem Jahr insgesamt 300.000 Euro bereitgestellt hat.Die Hilfsgelder werden lokalen Hilfsorganisationen (Frauen helfen Frauen, Plattform für Alleinerziehende, Donne Nissà, Gea Bozen u.a.) auf Anfrage, die direkt an die Stiftung adressiert werden sollte, zugesprochen.Die sozialen Hilfsorganisationen sollten dadurch in die Lage versetzt werden, den Bedürftigen unbürokratisch und schnell unter die Arme greifen zu können.„Die Stiftung empfindet es als moralische Verpflichtung, insbesondere Menschen in Notsituationen zu helfen und zu unterstützen. Not und Leid sollten in unserem Land keinen Platz haben und wir können durch dieses Hilfspaket dazu beitragen, diese zu lindern“, erklärte der Stiftungspräsident Prof. Konrad Bergmeister.