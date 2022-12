Stipendium vom lvh für Diplomarbeit: Schutz von regional bezogenen Marken

Bereits seit vielen Jahren besteht eine Kooperation zwischen dem Institut für italienisches Recht an der Universität Innsbruck und dem Südtiroler Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh). Ziel der Kooperation ist es, theoretische Inhalte mit der Unternehmenspraxis zu verbinden und diese im Rahmen von Diplomarbeiten zu vertiefen.Vor wenigen Tagen übergab der lvh ein Stipendium an Magister Dominik Hofer. Er hat sich in seiner Abschlussarbeit mit dem Schutz von regional bezogenen Marken am Beispiel Südtirol unter besonderer Berücksichtigung des unlauteren Wettbewerbs beschäftigt.„Angesichts der immensen Bedeutung einer Marke für das immaterielle Anlagevermögen eines Unternehmens kann diese auch für eine positive Assoziation einer Region verwendet werden“, erläuterte Hofer. „In meiner Arbeit möchte ich einen generellen Überblick über das Markenrecht, die Markenarten und deren Funktionalität geben, aber auch die Dachmarke Südtirol in Verbindung mit dem unlauteren Wettbewerb bringen.“In Anwesenheit von Institutsleiter Univ.-Prof. Dr. Francesco A. Schurr überreichten die zwei lvh-Vizedirektoren Thomas Hager und Walter Pöhl dem Diplomanden das Stipendium. Das große Interesse an Rechtsfragen, die wissenschaftlich vertieft werden, unterstreiche die wertvolle Zusammenarbeit zwischen Universität und Wirtschaftsverband.Ziel beider Partner sei der Wissenstransfer, der allen Interessierten zugutekomme. Entsprechend soll die gewinnbringende Kooperation weiter fortgesetzt werden und weitere junge Nachwuchsakademiker dazu motiviert werden, sich mit den konkreten Thematiken der handwerklichen Welt wissenschaftlich zu befassen.