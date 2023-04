Strom, Gas, Sprit: So teuer war’s wirklich

Strom: Plus 108 Prozent

Erdgas: Plus 58,3 Prozent

Tanken in Südtirol italienweit am teuersten

Zunächst ein Blick auf die Strompreise: Während 2021 der durchschnittliche Strompreis eines Standardhaushaltes im Rahmen des sogenannten geschützten Marktes 23,4 Cent je Kilowattstunde (kWh) inklusive Steuern betrug, lag der Durchschnittswert im darauffolgenden Jahr nach Angaben des Astat bei 48,7 Cent/kWh.„Dadurch hatte ein Standardhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2700 kWh und einer Leistung von 3 kW 2021 noch eine jährliche Stromrechnung von 630,97 Euro zu begleichen, 2022 galt es einen Betrag von 1315,51 Euro (plus 108,5 Prozent) zu stemmen“, heißt es in dem Bericht.Besonders hoch seien die Strompreise mit 66 Cent/kWh im vierten Quartal 2022 ausgefallen.Deutlich höher waren die Kosten auch beim Erdgas: Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 1400 Kubikmetern bezahlte laut dem Astat 2022 eine Rechnung in Höhe von 1771,80 Euro, im Jahr zuvor waren es noch 1119,20 Euro gewesen. Das entspricht einer Preissteigerung von 58,3 Prozent bzw. 652,60 Euro.Ähnliche Entwicklungen wie bei Strom und Gas zeigen sich auch bei den Treibstoffpreisen. Im Jahr 2022 wurde in Südtirol beim Selbstbedienungstanken durchschnittlich 1,877 Euro für einen Liter Benzin bezahlt, das sind 10,2 Prozent im Vergleich zu 2021. Der Preis für einen Liter Diesel kletterte auf 1,895 Euro – ein Plus von 20,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus der Astat-Analyse hervorgeht.Am höchsten seien die Treibstoffpreise durchschnittlich im Juni mit 2,081 Euro pro Liter Benzin und 2,042 Euro pro Liter Diesel gewesen, am günstigsten war demnach Benzin im Oktober (1,746 Euro) und der Diesel im Jänner 2022 (1,715 Euro).Wie die Studie auch zeigt, ist Tanken hierzulande teurer als im italienweiten Schnitt: Denn der Benzinpreis lag im gesamtstaatlichen Durchschnitt laut Astat 2022 bei 1,811 Euro pro Liter (11,4 Prozent mehr als 2021) und der Dieselpreis kletterte auf 1,815 Euro (plus 22,1 Prozent).Um die durchschnittlichen Treibstoffpreise in Südtirol mit dem gesamtstaatlichen Schnitt zu vergleichen, hat das Astat zudem die Preise heuer an einem einzelnen Tag – konkret am 13. März 2023 - analysiert. Ergebnis: „Italienweit sind am untersuchten Tag die höchsten Durchschnittspreise für Benzin (1,912 Euro) und Diesel (1,884 Euro) in Südtirol zu verzeichnen. Am günstigsten sind Benzin und Diesel in den Marken (1,834 Euro/ Liter Benzin und 1,795 Euro/Liter Diesel). Durchschnittlich liegt der Benzinpreis pro Liter am untersuchten Tag in Italien bei 1,862 Euro, der Dieselpreis bei 1,819 Euro.“