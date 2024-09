Südtiroler haben fast 2000 Euro weniger in der Tasche

Der 5-Jahres-Zeitraum

Durch die Bank Einbußen

Hohe Beschäftigung, niedrige Löhne

Durch eine extreme Inflation, wie sie in Südtirol im Jahr 2022 herrschte, verliert das Geld rasant an Wert. Das bedeutet, dass man sich mit einem bestimmten Geldbetrag deutlich weniger leisten kann. Dieses Phänomen verschärft sich, wenn die Löhne nicht entsprechend steigen. In Südtirol ist der reale Verdienst der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also der Betrag, der nach Berücksichtigung der Inflation übrig bleibt, stark zurückgegangen. Von 2021 auf 2022 stellte das Astat einen Rückgang der Reallöhne um satte 6,7 Prozent fest. Diese Zahlen legten die Statistiker gestern vor. Anschaulicher ausgedrückt: Der reale Bruttolohn der Südtiroler von fast 29.000 Euro im Jahr 2021 schrumpfte 2022 auf rund 27.000 Euro zusammen.Auch über einen längeren Zeitraum zeigt die Reallohnkurve in Südtirol nach unten: 2017 belief sich die durchschnittliche Bruttojahresentlohnung in der Südtiroler Privatwirtschaft auf 28.832 Euro, während sie 2022 bei 31.639 Euro lag. Das entspricht zwar einem nominalen Anstieg von 9,7 Prozent. Da die Inflation im gleichen Zeitraum jedoch bei 15,9 Prozent lag, ergibt sich eine reale Abnahme der Entlohnung um 5,3 Prozent.Die Betrachtung der Veränderung über 5 Jahre zeigt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter reale Einbußen von 4,6 Prozent und Angestellte von 5,4 Prozent verzeichneten. Auch höhere Angestellte und Führungskräfte verloren im Vergleich zu 2017 erheblich an Kaufkraft (minus 5,5 bzw. minus 6,5 Prozent).Die Untersuchung der Entlohnungen in Südtirol offenbart zudem, dass in den beschäftigungsstärksten Sektoren gleichzeitig die niedrigsten Durchschnittslöhne gezahlt werden. Besonders auffällig ist dies im privaten Beherbergungssektor, der 2022 mit 40.083 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Region war. Trotz dieser hohen Beschäftigungszahlen lag die mittlere Bruttojahresentlohnung in diesem Bereich laut Astat bei nur 27.729 Euro.Auch im Einzelhandel, der mit 22.845 Beschäftigten den zweitgrößten Sektor bildet, sind die Löhne niedrig. Hier beträgt das mittlere Jahreseinkommen lediglich 25.038 Euro. In der Gastronomie, dem drittgrößten Wirtschaftssektor mit 17.490 Beschäftigten, sinkt das mittlere Jahreseinkommen sogar noch weiter auf 24.110 Euro.