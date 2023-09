Südtiroler Wein-Gipfel: „Haben eine sehr gute Figur gemacht“

„ Es ist uns gelungen, mit nur 4 Ausgaben zu einer wichtigen Veranstaltung im Kalender der Experten und Journalisten zu werden. ” — Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein

Im Noi Techpark fand die Weinverkostung statt. - Foto: © Südtirol Wein/mintmediahouse

Alle 2 Jahre laden das Weinkonsortium und IDM Südtirol Weinjournalisten und -Experten sowie -Influencer aus den Hauptmärkten – Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich, Großbritannien, Schweden und den Benelux-Ländern, aber auch aus den USA, Kanada, Japan und Südkorea – zum „Südtirol Wine Summit“.„Vor allem geht es darum, dass die Journalisten und Experten unsere Weinbauregion kennen lernen, sehen wie wir Weinbau betreiben und zudem wollen wir vermitteln, wie vielfältig unsere vergleichsweise kleine Weinregion ist“, erklärt Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein.Rund 80 Teilnehmer aus 12 Ländern waren heuer von Donnerstag bis Samstag dabei, 97 Südtiroler Produzenten waren am Weingipfel beteiligt. Das Programm reichte von Betriebsbesichtigungen über Weinbergbegehungen bis zu Weinverkostungen im NOI Techpark. Den Abschluss bildete eine Abschlussveranstaltung mit Reinhold Messner auf Schloss Sigmundskron.Die Bilanz der Organisatoren fällt positiv aus: „Wir sind sehr zufrieden, auch das Wetter hat gut mitgespielt, viele Veranstaltungen haben ja im Freien stattgefunden. Die Teilnehmer waren hellauf begeistert. Alles in allem haben wir eine sehr gute Figur gemacht“, berichtet Andreas Kofler.Es sei gelungen, mit nur 4 Ausgaben zu einer wichtigen Veranstaltung im Kalender der Experten und Journalisten zu werden. „Das sehen wir als Ansporn, in 2 Jahren Ausgabe Nummer 5 des ,Südtirol Wine Summit' auf die Beine zu stellen“, kündigt der Konsortiumspräsident an.