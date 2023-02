Südtirols Großhändler halten ihre erste Vollversammlung mit Wahlen ab

3700 Betriebe, 20.000 Beschäftigte und 9 Milliarden Umsatz

Der erste Vorstand der neu formierten Fachgruppe setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Werner Gramm (Gramm AG), Christoph Resch (Miko GmbH), Roman Tschimben (Wörndle Interservice GmbH), Christian Ossanna (Osanna GmbH), Jörg Frasnelli (Hegematic GmbH), Kathrin Foradori (R. Foradori KG), Paul Schöpfer (Niederbacher GmbH), Luca Cantisani (Sanitär Heinze GmbH), Aaron Righetti (Crumble Srls) und Alexander Peer (Alpi Group V. GmbH).In der ersten konstituierenden Sitzung des Vorstandes wurde Werner Gramm als Präsident der Fachgruppe gewählt. Er vertritt den Sektor auch im Exekutivausschusses des hds. Vizepräsident ist Christoph Resch.„Um kompakter und schlagkräftiger aufzutreten und unsere Anliegen sowie Forderungen gegenüber den Entscheidungsträgern voranzutreiben, wollen wir gemeinsam als Fachgruppe in einem starken Wirtschaftsverband im Rücken auftreten“, betont Gramm. „Wir sind immerhin über 3700 Betriebe mit knapp 20.000 Beschäftigten generieren rund 60 Prozent der gesamten Wertschöpfung im Handel“, so Gramm weiter. Der Umsatz liegt bei über 9 Milliarden Euro.hds-Präsident Philipp Moser erinnerte in seiner Begrüßung auf die Verteiler- und Brückenfunktion des Sektors. „Der Bereich ist für Südtirols Wirtschaft strategisch immens wichtig und fungiert als Bindeglied zum einen zwischen den einzelnen Sektoren – allen voran dem Tourismus -, aber auch zwischen den Märkten nördlich und südlich von Südtirol. Die neue Direktorin des hds, Sabine Mayr, stellte sich kurz vor und unterstrich die Notwendigkeit, dem Großhandel mehr Sichtbarkeit zu geben.Bei der Vollversammlung informierte Georg Lun, Direktor des Wifo der Handelskammer Bozen, über Zahlen und Fakten zum Sektor und berichtete unter anderem über die erfreuliche Entwicklung des Außenhandels.Anschließend analysierten die Großhändler ihre derzeit größten Herausforderungen und Themen, für die sich der neue Vorstand einsetzen wird: Imageaufbau des Sektors, Arbeitskräftemangel (etwa Fahrer, Vertreter, Lager- und Verwaltungsmitarbeiter), Erleichterung beim Erhaltdes LKW-Führerscheines, Mobilität sowie bessere Zufahrten in die Orts- uns Stadtzentren für Lieferungen sowie Digitalisierung (Entwicklung neuer organisatorischer Lösungen für Service, Lieferzeiten und Prognosen).