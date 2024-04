Südtirols Weinhersteller präsentieren sich auf der „Vinitaly“

Die ersten Messetage waren bereits sehr gut besucht. - Foto: © Südtirol Wein/mint mediahouse

Luis Frötscher geehrt

Bis einschließlich Mittwoch, 17. April, laden Weinhersteller aus ganz Italien zum Verkosten ihrer edlen Tropfen ein. Auch am Südtiroler Stand werden eine Vielzahl von Vergleichs- und Themenverkostungen organisiert.„Gerade diese Vielfalt an Produzenten, Rebsorten, Anbaugebieten, Lagen, Klimata und Böden hebt uns von anderen Regionen vergleichbarer Größe ab“, sagt Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Schon am Eröffnungstag, am Sonntag, 14. April, wurde zudem eine besondere Persönlichkeit der Südtiroler Weinwelt ausgezeichnet. So erhielt Luis Frötscher den „Angelo Betti“-Preis für seine Verdienste um die Weinwirtschaft Frötscher war von 1984 bis 2007 Direktor des Verbandes der Kellereigenossenschaften Südtirols. Den Verbandsvorsitz übernahm Frötscher inmitten des Glykolwein-Skandals, erinnert sich Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein . „Aus dieser Krise konnte nur eine radikale Hinwendung zur Qualität führen. Luis Frötscher hat dies erkannt und seinen Verband zu einer der treibenden Kräfte der Qualitätswende gemacht“, sagt Kofler.