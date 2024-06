Achtung: Hier ist Tanken besonders teuer

Dasselbe Problem auch in Italien

„Das Phänomen, dass Autobahntankstellen unverhältnismäßig hohe Spritpreise verlangen, gibt es seit Langem“, kritisiert der Leiter des Ressorts Verkehr beim ADAC, Stefan Gerwens. „Aus Sicht des ADAC sind derart hohe Aufschläge nicht zu rechtfertigen.“ Er rät Autofahrern, von der Autobahn abzufahren. Ein kurzer Umweg lohne sich praktisch immer, hieß es vom Verkehrsclub.Auch in Italien ist das Phänomen allseits bekannt. Derzeit liegt der durchschnittliche Preis von Benzin auf italienischen Autobahntankstellen bei 1,95 Euro pro Liter, während beispielsweise der Liter Benzin an Südtirols Zapfsäulen im Schnitt nur 1,89 Euro kostet. Dies geht aus den offiziellen Angaben des Ministeriums für Einnahmen und Made in Italy hervor.Auch beim Diesel ist der Unterschied groß: Dieser kostet auf Autobahnen pro Liter 1,85 Euro, der Durchschnittspreis in Südtirol liegt bei 1,79 Euro pro Liter.Neben dem Abfahren von der Autobahn rät der ADAC zudem, abends zu tanken. Dann sind beide Kraftstoffe in der Regel einige Cent billiger als am Morgen.