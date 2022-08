Tauber: „Energie- und Lebensmittelpreise bereiten Sorgenfalten“

„ Die fehlende Planungssicherheit verzögert kleinere qualitative Verbesserungen enorm, was zu weiterem Unmut führt. ” — Helmut Tauber, SVP-Landtagsabgeordneter

Die immer noch steigenden Energiekosten und die gestiegenen Lebensmittelpreise würden den Gastwirten Sorgen bereiten, vor allem wenn sie an die kältere Jahreszeit denken, so Tabuer.„Die Inflation macht auch vor dem Gastgewerbe nicht halt. Besonders im Hinblick auf den Winter werden deutliche Mehrkosten und ein erneutes Einbremsen der Buchungslage befürchtet. Schließlich haben diese Kosten unmittelbare Auswirkungen auf das Urlaubsbudget unserer Gäste“, so der Landtagsabgeordnete.Die immer noch ausstehenden Durchführungsbestimmungen zum Landestourismusentwicklungskonzept sowie die nach wie vor fehlende Klärung was die qualitative Erweiterung im landwirtschaftlichen Grün betrifft, führe bei zahlreichen Betrieben zu großen Unsicherheiten.„ Die fehlende Planungssicherheit verzögert kleinere qualitative Verbesserungen enorm, was zu weiterem Unmut führt“, so Tauber.