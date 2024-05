Telepass: Ab Juli doppelte Gebühr

„Teuerung ist notwendig“

Telepass ist beliebt bei Autofahrern, die die Autobahn oft benutzen müssen – das System ermöglicht es die Autobahn zu benutzen, ohne an der Mautstelle anhalten zu müssen. Die Gebühr wird automatisch abgezogen.Nun hat Telepass eine Erhöhung der monatlichen Grundgebühr angekündigt - von 1,83 Euro auf 3,90 Euro (inkl. MwSt.) ab dem 1. Juli.Telepass erklärt, dass diese Teuerung aufgrund gestiegener Kosten und Investitionen sowie der kontinuierlichen Verbesserung der angebotenen Dienstleistungen und der Neupositionierung des Angebots auf dem Markt notwendig sei.Das Unternehmen will einen umfassenden, digitalen Service für mobilitätsbezogene Zahlungen anbieten, was die Preiserhöhung rechtfertige.