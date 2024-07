Tesla will ab 2025 humanoide Roboter einsetzen

Monate zuvor hatte er angekündigt, dass der Roboter vom Typ „Optimus“ bis Ende 2024 eingeführt werde. Für andere Unternehmen sollen die Roboter in großer Stückzahl ab 2026 produziert werden.Humanoide Roboter sind in ihrer Konstruktion der menschlichen Gestalt nachempfunden und bereits seit mehreren Jahren etwa beim japanischen Autobauer Honda und dem zu Hyundai Motor gehörenden Robotik-PionierBoston Dynamics in der Entwicklung.Mehrere Unternehmen setzen auf die neue Roboter-Generation, um den potenziellen Arbeitskräftemangel abzufedern. Aufgaben etwa in Logistik, Lagerhaltung und Fertigung sollen von den Robotern übernommen werden.