„Tönnies“ und der Südtiroler Speck: „Engpass nicht ausgeschlossen“

STOL: Herr Messner, Tönnies liefert Fleisch auch an Südtiroler Betriebe, die Speck und Wurst herstellen. Die Rede ist von 6 Prozent.Matthias Messner: Das stimmt. Bis Ende Mai stammten weniger als 6 Prozent der Menge von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Es handelte sich um rund 175.790 Schweineschlegel aus Deutschland. Beim Wareneingang wurden der Zuschnitt, der Fettanteil, die Temperatur und der pH-Wert des Fleisches überwacht und erst dann für die weitere Verarbeitung freigegeben. Die Lebensmittelsicherheit hat dabei oberste Priorität. Die Ware hat die Qualitätsvorschriften erfüllt.Messner: Aktuell erfolgen keine Lieferungen mehr von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Der Betrieb wurde für 2 Wochen geschlossen und die Lieferungen gestoppt.Messner: Das ist korrekt. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat in einer Studie bestätigt, dass es keine Hinweise gibt, dass es durch den Verzehr von Lebensmitteln, wie Fleisch und daraus hergestellten Produkten zu einer Infektion des Menschen kommt.Messner: 2019 wurden 7,1 Millionen Hammen Speck in Südtirol verarbeitet, davon haben rund 41 Prozent die Qualitätskriterien „Südtiroler Speck g.g.A.“ erfüllt. Im Vergleich dazu werden in Südtirol jährlich etwa 8000 Schweine geschlachtet. Die europäische Ursprungsbezeichnung „Südtiroler Speck g.g.A.“ steht für geprüfte Qualität auf allen Produktionsstufen. Eine unabhängige Kontrollstelle überwacht deren Einhaltung laufend. Der Südtiroler Speck mit der Bezeichnung „g.g.A.“ ist ein streng kontrolliertes und sicheres Qualitätsprodukt.Messner: Das Fleisch für die Herstellung des Südtiroler Specks stammt aus anerkannten Betrieben der Europäischen Union, die laufend von den Kontrolleuren des unabhängigen Kontrollinstituts IFCQ überprüft werden. Im Fokus steht dabei die einzigartige Verarbeitung, die bei Produkten mit geschützter geografischer Angabe von der EU geregelt wird. 2019 kamen 70 Prozent der Ware aus Deutschland, 20 Prozent aus Niederlanden, 7 Prozent aus Italien und die restlichen 3 Prozent aus Österreich und Belgien. Südtiroler Bauernspeckhat 2019 rund 0,02 Prozent ausgemacht.Messner: Die Situation ist aktuell angespannt und ein Engpass kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

