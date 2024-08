Top Ergebnis: Uni Bozen auf Platz 14 der „kleinen“ Universitäten weltweit

Die britische Agentur Times Higher Education hat eine Rangliste der besten kleinen Unis der Welt für 2024 erstellt. Diese Liste umfasst Universitäten aus vielen Ländern, darunter auch die USA, China, Südkorea, Frankreich und Italien.Während die Freie Universität Bozen 2023 noch den 21. Platz belegte, konnte sie sich in diesem Jahr auf Platz 14 verbessern. In Italien schafft es die Uni Bozen hinter der Scuola Normale Superiore (international 3. Platz) und der Scuola Superiore Sant'Anna (5. Platz), beide aus Pisa, auf Platz 3.An der Spitze des Rankings 2024 steht erneut die US-amerikanische Universität Caltech. Um in das Ranking aufgenommen zu werden, müssen Universitäten in THE’s World University Rankings 2024 aufgeführt sein, einem allgemeinen Ranking , das auch große Universitäten umfasst.Zudem müssen sie mehr als 4 Studiengänge anbieten und weniger als 5000 Studierende haben. An der unibz sind derzeit rund 4300 Studierende in 5 Fakultäten eingeschrieben.