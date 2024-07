Über 2,2 Millionen Übernachtungen im Mai

Schenna zählt mehr Übernachtungen als Meran

Rund 70 Prozent aller Übernachtungen machten deutsche Gäste aus. Knapp über 7 Prozent entfielen auf Gäste aus anderen italienischen Regionen.Die meisten Übernachtungen zählten die Gemeinden des Burggrafenamtes. Auf Platz eins ist Schenna mit über 129.000 Übernachtungen, das damit vor Meran mit 124.300 Nächtigungen liegt. Dahinter folgt Dorf Tirol mit 109.000 registrierten Übernachtungen.Auf gastgewerbliche Betriebe entfielen rund 70 Prozent der Übernachtungen, während Nächtigungen in nicht-gastgewerblichen Betrieben wie Campingplätzen oder Privatzimmern 30 Prozent ausmachten.Der Mai 2024 war aus kalendarischer Sicht besonders, da in diesem Monat aufgrund des frühen Ostertermins gleich 3 kirchliche Feiertage waren: Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. In Österreich und Teilen Deutschlands sind diese gesetzliche Feiertage und damit arbeitsfreie Tage.